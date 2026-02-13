El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró “No Ha Lugar” a la Petición de Certiorari, y las mociones solicitando auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito y la celebración de una vista oral, presentadas por la defensa de Elvia Cabrera Rivera.

Cabrera Rivera está acusada por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, en común y mutuo acuerdo con su hija Anthonieska Avilés Cabrera, quien para la fecha de los hechos tenía 17 años, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años. Los casos se consideran por separado y se encuentran en diferentes etapas procesales.

Ante la finalidad de esta determinación, el caso ante el Tribunal de Primera Instancia continuará su curso ordinario, y el juicio continúa pautado para comenzar en el día de hoy, con la selección del jurado, según lo dio a conocer la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa.

“Como secretaria de Justicia, recibo con total firmeza la decisión del Tribunal Supremo de no acoger el recurso interpuesto por la defensa. Esta determinación del más alto foro judicial cierra definitivamente la puerta a tácticas dilatorias y valida la solidez de nuestra posición legal. El camino está despejado: la justicia no se detendrá. La justicia no es negociable. Tras la decisión del Tribunal Supremo, avanzamos con paso firme hacia la selección del jurado y el juicio en su fondo. La prueba hablará por sí sola”, afirmó.

Esta tarde comenzará el juicio con la desinsaculación del jurado, en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito.

Su defensa ha intentado paralizar si éxito su inicio mientras el Tribunal de Apelaciones evalúa un recurso de Auxilio de Jurisdicción ante decisión de la jueza Paola N. Morales Vélez, de no ha lugar a su solicitud para desestimar el caso.

El licenciado Alberto Rivera quien representa a la imputada junto a la licenciada Mayra López Mulero, había expresado reiteradamente que su argumento se basa en ausencia total de pruebas y por ocultar prueba exculpatoria, porque entiende que en la vista preliminar no se presentó ninguna evidencia que demostrara intención, participación o uso de arma.

Hoy se estima que se cumpliría el término de 180 días para que Cabrera Rivera salga en libertad mediante el recurso de habeas corpus, al no iniciarse el juicio en su contra, situación que se manterializaría con la decisión del alto foro.

Se mantienen separadas en el calendario judicial las fechas del 17, 23 y 24 de febrero y otras en el mes de marzo a la 1:30 p.m. para ver el juicio.

El inicio de la vista preliminar contra su hija comenzó esta semana.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 11 de agosto de 2025, cuando Pratts Rosario, fue asesinada con un objeto punzante que le perforó el corazón, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, durante varias peleas entre jóvenes y adultos, que comenzaron, según los testigos con una pelea entre las hermanas paternas de Anthonieska Fabiola y Mariathny, ya que la primera se oponía a que tuviera una relación con una mujer adulta a quien le cuestionaba su estilo de vida.