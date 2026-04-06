Este lunes está pautada unas de las vistas preparatorias antes del inicio del juicio en su fondo en el Tribunal de Aibonito contra Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario en agosto pasado.

La vista será a las 2:00 p.m. en la sala del juez Juan A. Reyes Colón.

En estas vistas se suelen discutir asuntos como el descubrimiento de prueba.

En esta etapa antes del juicio -que sería por jurado- la defensa y el ministerio público intercambian información, documentos y evidencias relevantes para conocer el caso de la contraparte. Su finalidad es evitar sorpresas en el proceso, facilitar acuerdos extrajudiciales y agilizar el trámite legal.

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Avilés Cabrera no está en prisión, sino bajo arresto domiciliario, con grillete electrónico y un tercer custodio, luego de que el 25 de marzo pasado fuera excarcelada tras su defensa presentar un recurso de habeas corpus por haberse excedido el periodo de 180 días en detención preventiva sin que hubiera iniciado el juicio en su contra.

El Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) quedó a cargo del monitoreo y de cualquier condición que se ordenó contra la acusada, así como de darle continuidad a cualquier servicio que hubiese iniciado en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Avilés Cabrera, que para la fecha del crimen tenía 17 años, enfrenta junto a su madre Elvia Cabrera Rivera, cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el uso y portación de un arma blanca, en común y mutuo acuerdo, pero los casos se ven por separado, y se encuentran en etapas diferentes.

La joven había permanecido detenida de manera ininterrumpida en el Centro Médico Correccional de la Institución de Bayamón desde el 19 de agosto de 2025 hasta su excarcelación, según el recurso que presentó su defensa, conformada por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).

Según ha trascendido, a madre e hija se les acusa de haber causado la muerte a Pratts Rosario, de 16 años, quien fue asesinada con un objeto punzante que le perforó el corazón, durante varias peleas entre jóvenes y adultos que ocurrieron en la madrugada del 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

Como parte del accidentado proceso contra Avilés Cabrera, que en primera instancia fue declarada no procesable, su defensa intentó que su proceso judicial se viera en el Tribunal de Menores, alegando que la capacidad mental de su representada era equivalente a la de una niña de 10 años y siete meses. Sin embargo, esa petición fue denegada, primero por la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, y luego por un panel del Tribunal de Apelaciones.