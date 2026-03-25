Anthonieska Avilés Cabrera saldría en libertad este miércoles luego de que la jueza Cristina Córdova Ponce concediera un recurso de habeas corpus presentado por su defensa.

La joven de 18 años, acusada junto a su madre, Elvia Cabrera, por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario durante el cierre de verano pasado en Aibonito, ahora aguarda por la validación del domicilio de su familiar custodio. Allí deberá cumplir arresto domiciliario las 24 horas del día.

La noticia de la posible excarcelación ha generado indignación en parte de la población y particularmente a la madre de la joven asesinada, Lisandra Rosario, quien se expresó ayer ante las cámaras de Telemundo diciendo sentirse “decepcionada de todo”.

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Pero, ¿qué es un habeas corpus y por qué se le aplicó a Avilés Cabrera? Te explicamos:

El habeas corpus es un recurso legal consagrado en la Constitución de Puerto Rico que permite a una persona detenida cuestionar la legalidad de su encierro ante un tribunal. En el contexto del derecho local, la Constitución establece que la detención preventiva antes de la celebración de un juicio no debe exceder los “seis meses”, de modo que permanecer más tiempo bajo arresto sin que se haya iniciado el juicio puede dar lugar a la presentación de un recurso de habeas corpus para procurar la excarcelación del imputado.

Eso no significa que el caso se paraliza. El proceso judicial continúa su curso, aunque con el o la imputada en libertad.

Particularmente, la Sección 13 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico señala que “el auto de habeas corpus será concedido con rapidez y libre de costas”. Asimismo, establece que el privilegio del habeas corpus no podrá suspenderse salvo en casos de rebelión, insurrección o invasión, y solo si la seguridad pública así lo requiere.

Esta misma sección constitucional también precisa que solo la Asamblea Legislativa tiene la autoridad para suspender el privilegio del habeas corpus y las leyes que lo regulan, reafirmando la protección de este derecho.

En el caso de Avilés Cabrera, su encarcelación preventiva supera ya el término de 180 días sin que se haya celebrado el juicio, lo que fundamentó el recurso de habeas corpus presentado por su defensa. Aunque el tribunal concedió el recurso, la joven deberá permanecer bajo arresto domiciliario con supervisión electrónica.

Su juicio está pautado para el 6 de abril.