El juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en Aibonito, comenzará a verse desde mañana, martes.

El calendario del Poder Judicial tiene separados los días 15, 17, 21 y 22 de septiembre, por el momento, para ver el proceso.

No obstante, una Resolución del juez Juan A. Reyes Colón dada a conocer hoy informaba que el caso arrancaría la semana próxima, de lunes a viernes, lo que trae problemas a la defensa de Avilés Cabrera.

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Reyes Colón anteriormente había indicado que el calendario de vistas eran los lunes, martes y viernes.

La licenciada María Soledad Sáez, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), objetó la decisión del juez ya que no podría asistir los miércoles debido a responsabilidades académicas en una universidad. El magistrado le pidió que presentara sus inconvenientes por escrito.

Sin embargo, advirtió en sala que si un abogado no puede asistir tendría que ser sustituido por sus compañeros en los interrogatorios a testigos o renunciar al caso.

“Eso trae problemas de calendario, porque estas abogadas tienen otros casos que atender en sus regiones judiciales. Entendíamos que eso lo habíamos hablado anteriormente, pero esa fue la determinación del juez por el momento”, reaccionó a TeleOnce, por su parte, la licenciada Rocío Revelles Ponce, de SAL, quien a su vez aclaró que el cambio podría incidir en la adecuada representación legal su clienta.

El Ministerio Público y la defensa de Avilés Cabrera se encuentra trabajando en la posible estipulación de evidencia y la cantidad de testigos que van a declarar, entre otros detalles, informaron en el noticiario.

El Ministerio Público anticipó que presentarán 75 testigos, 14 más que los que declararon durante el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, madre de “Antho” y coacusada por el asesinato ocurrido el 11 de agosto de 2025.

La joven no compareció ayer al tribunal, tras ser excusada por el juez.

La semana pasada el magistrado no le dio paso a la solicitud del Ministerio Público para incluir nuevos testigos de refutación y rechazó la petición de su defensa para suprimir como evidencia las fotografías de Avilés Cabrera en las que se observan cortaduras en la mano derecha.

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Esa fue parte de la evidencia que desfiló durante el juicio de Cabrera Rivera, sentenciada la semana pasada por los mismos hechos a 102 años de prisión. Su defensa se encuentra preparando una apelación.

Pratts Rosario fue asesinada a puñaladas en medio de varias peleas, entre adolescentes y adultos, durante una actividad de cierre del verano el pasado año en Aibonito.

Cualquier asunto de admisibilidad de la prueba se atenderá en su momento conforme a los criterios de las Reglas de Evidencia, advirtió el juez.