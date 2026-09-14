El juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años -ocurrido el 11 de agosto de 2025- será a partir de la próxima semana, de lunes a viernes.

La decisión mediante una Resolución del juez Juan A. Reyes Colón, quien anteriormente había indicado que el calendario de vistas era los lunes, martes y viernes, se anunció durante una vista en etapa de juicio.

La licenciada María Soledad Sáez, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), objetó la decisión del juez ya que no podría asistir los miércoles debido a responsabilidades académicas en una universidad y el juez le pidió que presentara sus inconvenientes por escrito. No obstante, advirtió en sala que si un abogado no puede asistir tendría que renunciar al caso.

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El Ministerio Público y la defensa de Avilés Cabrera se encuentra trabajando en la posible estipulación de evidencia y la cantidad de testigos que van a declarar, entre otros detalles, informó en un reportaje Teleonce.

El Ministerio Público anticipó que van a presentar 75 testigos, 14 más que los que declararon durante el juicio contra Elvia Cabrera Rivera.

El juicio en su fondo estaba en el calendario judicial para comenzar mañana martes.

La acusada no compareció al tribunal durante el día de hoy, tras ser excusada por el juez.

La semana pasada el juez Reyes Colón no le dio paso a la solicitud del Ministerio Público para incluir nuevos testigos de refutación y rechazó la petición de su defensa para suprimir como evidencia las fotografías de Avilés Cabrera en las que se observan cortaduras en la mano derecha, que fue parte de la evidencia que desfiló durante el juicio de su madre Elvia Cabrera Rivera, sentenciada la semana pasada por los mismos hechos a 102 años de prisión. Su defensa se encuentra preparando su apelación.

Cualquier asunto de admisibilidad de la prueba se atenderá en su momento conforme a los criterios de las Reglas de Evidencia, advirtió el juez.