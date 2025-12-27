Los dos hombres que fallecieron en un accidente de tránsito ayer, día de Navidad, en el barrio Mameyes, en Utuado, eran mejores amigos, reportó Noticentro.

Las víctimas fueron identificadas por la Policía de Puerto Rico como Arístides Montijo Meléndez, de 62 años, residente de Cupey y quien manejaba el vehículo, y Juan Fradera Olmo, de 64 años y quien viajaba como pasajero.

“Estuvimos aquí todo el día, quedamos en ir a pescar esta mañana y yo me fui para casa, cuando me llamó mi hermano, que había salido un momento, y había tenido un accidente, pero no sabíamos que el accidente había sido fatal”, lamentó al noticiario, Eduardo Fradera, hermano de Fradera Olmo.

Las autoridades informaron que Montijo Meléndez conducía un Mazda 2006 de color vino a eso de las 5:27 p.m. En el kilómetro 37.5 de la carretera PR-140, perdió el control del auto cuando rebasó otro vehículo.

Así, impactó la parte frontal de una pickup Chevrolet Colorado 2024.

Tanto Montijo Meléndez como Fradera Olmo fallecieron en el accidente.

“Somos un montón, pero el hijo de la vieja era (Fradera Olmo). Él vivía aquí toda la vida. Era su bebé”, dijo Eduardo Fradera a las cámaras televisivas al indicar que hace unos cuatro años perdió a otro hermano en la época navideña.

El sargento Jorge Díaz, de la División de Patrullas y Carretas de Utuado, le indicó a Noticentro que, en el área del conductor del vehículo donde estaban las víctimas, presuntamente se encontró el envase de una bebida embriagante, que estaba derramada en el piso del área del conductor.