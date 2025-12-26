Dos hombres fueron identificados tras perder la vida en un accidente de tránsito ocurrido la tarde del jueves, día de Navidad, en Utuado, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente se registró a eso de las 5:27 p.m. en el kilómetro 37.5 de la carretera PR-140, en el barrio Mameyes.

Según la información preliminar, Arístides Montijo Meléndez, de 62 años y residente de Cupey, conducía un Mazda 2006 de color vino cuando, al rebasar otro vehículo, perdió el control del auto.

El vehículo impactó la parte frontal de una pickup Chevrolet Colorado 2024, conducido por Antonio Carrión Juarbe, de 29 años y residente de Utuado.

En el choque fallecieron Montijo Meléndez y el pasajero Juan Fradera Olmo, de 64 años, ambos en el acto.

A Carrión Juarbe se le realizó la prueba de alcohol, la cual arrojó 0%.

La investigación quedó a cargo del agente Alberto Torres, de la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, en unión al fiscal Iván Torres. Los vehículos involucrados fueron ocupados para fines de la pesquisa.