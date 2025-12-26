Luego de cuatro días de tregua sin asesinatos, dos conductores jóvenes fueron acribillados a balazos esta madrugada en Juana Díaz y Yauco, informó la Policía de Puerto Rico.

El primer crimen se reportó a las 1:53 a.m. en el kilómetro 62.1 de la carretera PR-149, en el barrio Lomas de Juana Díaz, mientras Joseph Rafael Torres Flores, de 23 años transitaba en un automóvil Toyota Corolla, color negro y del año 2024, en dirección de Villalba a Juana Díaz y desde otro vehículo en marcha comenzaron a dispararle, causándole la muerte.

El motivo del crimen no se ha establecido ya que conlleva investigación, indicó el inspector Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

El occiso, vecino de Juana Díaz, no tenía antecedentes penales.

El agente Ariel Cordero Rosario, de la División de Homicidios del CIC de Ponce, junto a la fiscal Yamilet Feliciano Rivera investigaron la escena.

Poco más de una hora después, a las 2:57 a.m., se reportó otro asesinato en el kilómetro 3.4 de la carretera PR-371, en el barrio Almácigo Bajo de Yauco.

De acuerdo con la pesquisa, Luis A. Zayas Cintrón, de 21 años y con domicilio en Guánica, transitaba en un automóvil Toyota Corolla, color gris y del año 2006, cuando fue interceptado por gatilleros que abrieron fuego.

Luis A. Zayas Cintrón, fue acribillado a balazos en el barrio Almácigo Bajo, en Yauco. ( Suministrada por la Policía )

El conductor intentó acelerar la marcha, pero fue abatido por los balazos que recibió, en particular en el rostro.

Como evidencia se recuperaron más de 100 casquillos de diferentes calibres, entre ellos de rifle.

El capitán Edgardo González, subdirector del CIC de Ponce, observó que en el asiento del pasajero se observa una pistola color negra con un cargador extendido.

En la escena fueron recopilados múltiples casquillos de bala, y además, en el interior del vehículo asiento del pasajero, se ocupó un arma de fuego con un cargador extendido.

El occiso fue fichado a finales del 2024 por violación a la Ley de Sustancias Controladas. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

El agente Noel Martínez adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce en unión al fiscal Juan Molina se encuentran a cargo de la investigación.

En esta etapa preliminar de las investigaciones no se teoriza que ambos casos guarden relación.

En lo que va de año se han reportado 454 asesinatos, una diferencia de 34 menos, que el año pasado para esta fecha cuando hubo 487 casos.