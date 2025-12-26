Se entrega en cuartel conductor que impactó motociclistas en Santurce
El hombre y la mujer resultaron con heridas graves.
El conductor que presuntamente se dio a la fuga tras impactar a dos motociclistas esta madrugada en Santurce, se entregó esta mañana en el cuartel de Barrio Obrero.
Los hechos ocurrieron a la 1:35 a.m. en la intersección de la avenida Eduardo Conde con la calle Blanca Rexach en Barrio Obrero, donde impactó a los motociclistas y huyó de la escena sin socorrerlos.
Los heridos de gravedad fueron identificados por la oficina de prensa de la Policía como Bryan Inocencio Febres, de 35 años, y Marangelys Rodríguez, quienes transitaban en una motora marca Veloce, color amarilla.
La condición de ambos fue descrita como grave.
La División de Patrullas de Carreteras San Juan, tiene a cargo de la investigación.