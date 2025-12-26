La celebración navideña se vio empañada luego que dos conductores perdieran la vida en medio de un accidente de tránsito, reportado en horas de la tarde de hoy en el barrio Mameyes de Utuado.

Los hechos ocurrieron a eso de las 4:08 p.m. del jueves, en el kilómetro 37.5, de la carretera 140. Según informó el agente Daniel Correa, oficial de prensa de la Policía en la comandancia de Utuado, un vehículo de motor impactó a otro y en medio de la colisión, los dos hombres perdieron la vida. Una tercera persona habría resultado con heridas leves.

No se ofrecieron detalles sobre las circunstancias que rodean el incidente. Agentes de la división de Patrullas de Carreteras investigaban los hechos.