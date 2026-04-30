Una mujer de 64 años fue víctima de un robo a mano armada en la noche del miércoles mientras regresaba a su residencia en Cayey, informó la Policía.

De acuerdo con la querella, los hechos ocurrieron a eso de las 10:15 p.m. en la carretera PR-1, kilómetro 53.2, en el barrio Beatriz, cuando la perjudicada salía de un casino y transitaba en dirección hacia Cayey a bordo de una Toyota RAV4.

La mujer alegó que otro vehículo le cerró el paso en la vía. Acto seguido, dos individuos armados se bajaron del auto, se le acercaron y le anunciaron el asalto.

Bajo amenaza e intimidación, los sospechosos la despojaron de $6,000 en efectivo y luego huyeron del lugar.

La querellante no resultó con heridas durante el incidente.

El caso quedó a cargo de la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas.