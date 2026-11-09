Un arma de fuego fue hurtada en la noche de ayer, domingo, en los predios del parque de béisbol del barrio Daguao, en Naguabo, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El querellante, de 23 años, le dijo a los investigadores que se encontraba disfrutando de un juego de béisbol en el parque cuando observó que su bulto marca Sprayground, color marrón y negro, con diseño de tiburón, se encontraba abierto y había sido movido del lugar donde lo había colocado.

Al verificar sus pertenencias, notó que no estaba su pistola marca Glock, modelo G22, serie WTM455, color negro, la cual mantenía guardada en el interior del bulto y para la cual posee licencia de armas vigente.

La propiedad hurtada no fue valorada.

El agente César X. Salas Vélez realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.