Oscar Andrés Serrano Rivera, imputado por abandonar la escena del accidente en el que atropelló mortalmente al gruero Armando Rodríguez Rodríguez, de 20 años, renunció este lunes a la vista preliminar en alzada en la sala de la jueza Sylkia Carballo Nogueras, del Tribunal de Caguas, confirmó la Oficina de Prensa del Poder Judicial.

El cargo es por violación al Artículo 5.07(c) de Ley de Vehículos y Tránsito por conducir de manera negligente y temeraria.

La vista de lectura de acusación fue señalada para el 18 de noviembre.

Se alega que Serrano Rivera, de 23 años, abandonó la escena del accidente ocurrido el 15 de diciembre de 2025.

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La pesquisa estableció que los hechos ocurrieron en el kilómetro 12.4, de la autopista Luis A. Ferré, cuando el conductor de una guagua Toyota 4Runner, color blanco y del 2007, impactó a Rodríguez Rodríguez mientras se encontraba haciendo el enganche de un vehículo con desperfectos mecánicos en el paseo de emergencia y continuó la marcha.

Varios días después de los hechos, Serrano Rivera compareció al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, acompañado de su abogado, Harry Padilla, donde se amparó en su derecho a no declarar. El vehículo fue ocupado para fines periciales.

Oscar A. Serrano Rivera, enfrenta cargos por un "hit and run", el 15 de diciembre de 2025, en la autopista Luis A. Ferré en Caguas, donde murió un gruero. ( Suministrada )

No se descartan conversaciones ente el Ministerio Público y la defensa para llegar a un posible acuerdo de culpabilidad con el fin de que cumpla la sentencia bajo arresto domiciliario, según reportes de Telenoticias.

El 26 de agosto, el juez Daniel López González del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, hizo lectura de acusación por un cargo de violación al Artículo 4.02(c) de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, el cual sanciona la modalidad delictiva de causar la muerte a un peatón con una pena de 15 años de cárcel.