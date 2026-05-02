La Policía investiga el robo de 35 mil dólares, reportados en la mañana de hoy en Hatillo.

De acuerdo con un informe de prensa de la Oficina de Prensa de la Policía, el dinero se hallaba en el interior de un vehículo, descrito como un Hyundai Sonata color gris, del año 2025, que se encontraba estacionado frene al complejo de vivienda pública Brisas, Puertas y Villas del Mar en Hatillo.

Según el querellante, cuando llegó a su vehículo, encontró el cristal del frente del lado derecho roto y al verificar, no encontró el dinero.

El agente David Román Cruz, del cuartel de Hatillo tomó la querella y refirió el caso a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quienes se harían cargo de la pesquisa.