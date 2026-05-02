Un hombre murió tras perder el control del vehículo que manejaba y estrellarse contra un poste de hormigón. El incidente ocurrió a eso de las 8 de la mañana del sábado, en el kilómetro 4 de la carretera PR-615, sector Puente del barrio Posas en Ciales.

Las autoridades identificaron al infortunado como Israel Mendoza Figueroa, de 83 años y vecino del mencionado municipio. El hombre conducía un Oldsmobile Cutlass Supreme del 1984, cuando ocurrió el accidente. Se informó que Mendoza Figueroa falleció en la escena.

El agente Joel Berrios Nieves, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Manatí investigó los hechos, mientras que el fiscal Ariel Chico Juarbe ordenó el levantamiento del cadáver.