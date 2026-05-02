Cargos por maltrato de menores fueron radicados en el Tribunal de Ponce contra un hombre que se alega, le envió mensajes y videos de índole sexual a su hijastra menor de edad.

El imputado fue identificado como Kermit Irizarry Vera, de 42 años y residente de Yauco. Los hechos alegadamente ocurrieron el 29 de mayo del 2024, según la investigación realizada por agentes de la división de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.

Irizarry Vera fue conducido ante el juez Pedro Hernández Zumaeta, quien tras evaluar la prueba presentada, encontró causa para arresto contra el individuo y le impuso una fianza ascendente a $10 mil, la que prestó.

La vista preliminar fue señalada para el 12 de mayo.