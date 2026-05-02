El cantante de música urbana MC Ceja, fue arrestado en la ciudad de Orlando bajo cargos de robo y agresión, según reseñó el periódico La Prensa de Orlando.

Contra Alberto Mendoza Nieves, nombre de pila del cantante, se radicaron cargos por robo en una estructura con agresión y violencia, y otro cargo por agresión. Al cantante se le fijó una fianza ascendente a $1,500. Hasta el momento no han trascendido detalles sobre el incidente que llevó a su arresto.

Aunque tampoco ha hecho expresiones sobre el incidente, en las redes sociales de GLAD Empire se publicó el siguiente mensaje: “¡Ante tanto ruido! Dios renueva tus fuerzas! Cabeza en alto... Que lo que la gente no entiende Dios lo usa para bien!!!“.

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Aunque no se ha expresado sobre el incidente, en las redes sociales de GLAD Empire se publicó el mensaje en la foto. ( Instagram )

El exponente del género urbano, natural de Arecibo recibió un homenaje legislativo en noviembre pasado, por parte del presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor y representante del Distrito 14 (Arecibo–Hatillo), Edgar E. Robles Rivera. En aquella ocasión, la legislatura reconoció a “destacados ciudadanos de Arecibo y Hatillo que, con esfuerzo, valentía y compromiso, han logrado superar la adversidad y dejar una huella positiva en la sociedad”.

“El Cejón”, como también se le conoce, fue uno de los pioneros del género urbano en la Isla y es cofundador junto a su esposa Camile Soto Malavé, del sello Glad Empire. También es padre de la cantante de música urbana Vale M.

También es conocido por su rivalidad con el también intérprete de música urbana Tempo.