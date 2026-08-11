Una residente de la urbanización Palma Real en Guaynabo denunció la apropiación ilegal de prendas valoradas en $5 mil, según informó la Policía.

La querella se registró a eso de las 5:00 p.m. de hoy. De acuerdo con la víctima de 56 años, alguien con libre acceso a su residencia, se apropió de unas pantallas de oro y diamantes, que se hallaban en el tope de la cocina de la vivienda.

Agentes adscritos al cuartel de Guaynabo tomaron la querella y refirieron el caso a la división de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes se hicieron cargo de la pesquisa.