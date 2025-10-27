La Fiscalía de Guayama formuló ayer cargos de maltrato de menores por negligencia contra las hermanas Deborah I. Solivan López de 31 años y Cid I. Solivan López de 38 años, luego de que cinco menores fueran encontrados solos en un residencial de Salinas, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según la pesquisa, los hechos ocurrieron la madrugada del sábado, 25 de octubre, en el residencial Bella Vista, en Salinas, cuando los agentes fueron alertados mediante una querella sobre varios niños que supuestamente se encontraban solos. Al llegar al lugar, encontraron a cinco niños de entre 4 y 8 años sin la supervisión de un adulto responsable.

Además, se informó que los menores se encontraban en condiciones deplorables, había cucarachas en el apartamento, poca higiene y alimentos podridos.

La agente investigadora Jocelyn Ramos Torres, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Guayama, bajo la supervisión del teniente Gilbert Flores, consultó el caso con la fiscal Paloma Crespo, quien radicó los cargos antes mencionados.

La juez Valerie Telles, del Tribunal de Guayama, determinó causa para arresto e impuso fianzas de $40 mil a Cid y de $10 mil a Deborah.

Ambas prestaron la fianza, fueron fichadas y quedaron en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 3 de noviembre de 2025.