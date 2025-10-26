Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Salinas, encontraron en la madrugada de ayer, sábado, a cinco menores de edad solos en un apartamento del residencial Bella Vista, en el mencionado pueblo.

Según la información preliminar, las autoridades fue alertadas sobre una situación donde unos menores se encontraban alegadamente solos en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron a los pequeños, de las edades de 4 años, 5 años, 6 años y 8 años sin la supervisión de un adulto.

Por consiguiente, los menores fueron puestos bajo custodia del Departamento de la Familia y fueron transportados por una ambulancia de Manejo de Emergencias de Salinas a una institución hospitalaria, donde fueron evaluados por personal médico.

Como resultado de la intervención, una mujer de 38 años quien es madre de cuatro de los menores y una mujer de 31 años quien es madre de un menor, fueron puesta bajo arresto.

El caso fue referido al Departamento de la Familia, y a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, donde la agente Jocelyn Ramos, consultará el caso con la fiscal de turno para la posible radicación de cargos criminales correspondiente.