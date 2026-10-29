El líder de la ganga de narcotráfico “La Familia” y que participó en el asesinato del sargento de la Policía, Eliezer Ramos Vélez, reclamó ayer, miércoles, al Tribunal federal de Distrito su derecho a que se le asigne un abogado para apelar el “fallo y sentencia” de 45 años de cárcel que le impuso la jueza María Antongiorgi Jordán.

Es que Víctor Pérez Fernández alcanzó un acuerdo con la Fiscalía federal y se declaró culpable de dos cargos criminales bajo una pena recomendada de prisión de entre 29 a 34 años. No obstante, la jueza federal lo sentenció a 45 años de cárcel.

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En una corta notificación de apelación, firmada por Pérez Fernández en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo el pasado martes, informó que se dispone a apelar el “fallo y sentencia” dictados en su contra el pasado 20 de febrero.

“El acusado no cuenta con representación legal a efectos de la apelación y solicita que se le asigne un abogado conforme a la Ley de Justicia Penal (Criminal Justice Act)”, indica la notificación.

De inmediato, la jueza aceptó la petición. Pero, el expediente no detalla qué abogado se le asignaría.

Para el proceso judicial que enfrentaba, en el que se consideró un juicio bajo pena de muerte hasta que se alcanzó el acuerdo de culpabilidad, Pérez Fernández fue representado por la exfiscal federal María Domínguez.

Cabe destacar que una solicitud formal de apelación no aparece registrada bajo el nombre de Pérez Fernández en el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.

Durante la vista de sentencia, la jueza aceptó que “el tribunal impuso una pena superior a la recomendada por las guías de sentencia”, pero no justificó su acción en el expediente federal. Se limitó a decir que el convicto tiene derecho a apelar.

Antongiorgi Jordán también le informó que Pérez Fernández cumplirá su sentencia en una prisión de Atlanta, Georgia. Allí deberá estudiar e involucrarse en programas de abuso de sustancias controladas. Tras cumplir la condena, deberá pasar otros 10 años de libertad supervisada.

En este caso, Pérez Fernández aceptó responsabilidad por los cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas, así como posesión de un arma automática para promover un delito o crimen vinculado al narcotráfico. El crimen fue el del sargento Ramos Vélez, a quien mató en compañía de Luis Nomar Isaac Sánchez, conocido en el mundo artístico como CDobleta; Olvin O’Neill Concepción Tapia; Daniel J. López Vega, alias “Dany”, y Andyel González Sáez, bajo la creencia de que era de una ganga rival. Todos alcanzaron acuerdos de culpabilidad.

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Isaac Sánchez no ha sido sentenciado. Pero, los otros tres obtuvieron penas mayores a las recomendadas. Concepción Tapia y López Vega fueron sentenciados a 40 años de prisión, mientras González Sáez deberá cumplir 28 años de cárcel.

Al grupo se le eliminaron otros seis delitos en el acuerdo de culpabilidad, incluyendo el que le cobijaba una sentencia de pena de muerte, que era el cargo por el asesinato del policía.

La acusación contra la ganga estipula que traficaron desde el 2021 hasta su arresto heroína, fentanilo, cocaína, marihuana, Tramadol y Clonazepam en varios residenciales públicos, como Sabana Abajo, Los Mirtos, Lagos de Blasina, La Esmeralda, y El Coral, en Carolina, así como Jardines Monte Hatillo y Luis Lloréns Torres, en San Juan, entre otras áreas aledañas.