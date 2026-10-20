El líder de la ganga de narcotráfico “La Familia”, a la que se le imputa el asesinato del sargento de la Policía, Eliezer Ramos Vélez, en Carolina, fue sentenciado este martes a cumplir 45 años en prisión, informó la portavoz de la Fiscalía federal, Lymarie Llovet.

Además, deberá cumplir otros 10 años de libertad supervisada.

La sentencia contra Víctor Pérez Fernández, conocido por los nombres de “La Cone/Vitu/Vitikin/Enano”, fue impuesta por la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey.

Se informó que el convicto cumpliría la primera parte de la sentencia en una prisión de Atlanta, Georgia. Allí deberá estudiar e involucrarse en programas de abuso de sustancias controladas, según ordenó la jueza.

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Pérez Fernández alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal que evitó que enfrentara un juicio por jurado con una posible sentencia de pena de muerte. La pena preacordada fue de entre 29 a 34 años de prisión. Esto representó que la jueza determinó imponerle otros 11 años adicionales de cárcel a la pena máxima recomendada.

La jueza aceptó que “el tribunal impuso una pena superior a la recomendada por las guías de sentencia”, pero no justificó su acción en el expediente federal. Se limitó a decir que el convicto tiene derecho a apelar.

Además de Pérez Fernández, en este grupo implicado en la muerte del sargento también se encuentra el exponente de música urbana, CDobleta, cuyo nombre de pila es Luis Nomar Isaac Sánchez, así como Andyel González Sáez, Olvin O’neill Concepción Tapia, y Daniel López Vega.

Estos cuatro también llegaron a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal. Serán sentenciados el próximo viernes.

En este caso, Pérez Fernández aceptó responsabilidad por los cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas, así como posesión de un arma automática para promover un delito o crimen vinculado al narcotráfico.

Se le eliminaron otros seis delitos en el acuerdo de culpabilidad, incluyendo el que le cobijaba una sentencia de pena de muerte, que era el cargo por el asesinato del policía.

13 Fotos Eliezer Ramos Vélez fue más allá del deber tras perseguir a unos gatilleros estando franco de servicio.

Cabe destacar que en medio de la negociación para que el grupo se declarara culpable, la hermana del sargento de la Policía reclamó la pena máxima.

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“Nuestra petición busca que los responsables de su asesinato enfrenten las consecuencias completas de sus actos y que no tengan la oportunidad de volver a poner en riesgo a otras familias. Creemos que la justicia debe reflejar la gravedad de este crimen y el impacto irreversible que ha tenido en sus hijos, sus padres, su hermana, sus amigos y toda la comunidad que él protegió”, indicó Natalie Ramos en su cuenta de Facebook en verano pasado.

La acusación contra la ganga estipula que traficaron desde el 2021 hasta su arresto heroína, fentanilo, cocaína, marihuana, Tramadol y Clonazepam en varios residenciales públicos, como Sabana Abajo, Los Mirtos, Lagos de Blasina, La Esmeralda, y El Coral, en Carolina, así como Monte Hatillo y Luis Lloréns Torres, en San Juan.