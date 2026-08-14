La representación legal del exponente de música urbana, CDobleta, solicitó ayer, jueves, a la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, retrasar la fecha de la sentencia hasta “finales de octubre”.

De paso, se quejó de la sentencia “excesiva” de prisión que recomendó la Fiscalía federal contra el exponente de música urbana, cuyo nombre de pila es Luis Nomar Isaac Sánchez. La misma es de entre 27 a 32 años tras los barrotes por haber sido “dueño” de un punto de drogas y haber participado del asesinato de un agente de la Policía, Eliezer Ramos Vélez.

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La petición y queja las realizó el abogado Francisco Rebollo Casalduc, al exponer que tiene un importante juicio pautado para iniciar el 15 de septiembre y es abogado de un posible proceso de pena de muerte que se dilucida en la actualidad en la corte. Por ello, expresó en una moción que tener la sentencia pautada para el 22 de septiembre privaría al exponente de música urbana de una representación efectiva.

“Nos vemos obligados a admitir que no podemos ofrecer simultáneamente una representación eficaz en tres de las tareas —probablemente las más complejas, rigurosas y exigentes— que un abogado defensor penal podría jamás asumir. En otras palabras, y hablando con franqueza, no podemos asumir al mismo tiempo la defensa en un juicio penal federal complejo, llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre factores atenuantes en un caso federal con pena capital —incluida la preparación de un escrito de atenuación capaz de salvar una vida humana— y defender simultáneamente a un cliente (el señor Isaac Sánchez) frente a la posible imposición de lo que, respetuosamente, consideramos una pena excesiva prevista en el acuerdo de culpabilidad”, señaló.

Sobre su malestar por las penas de prisión recomendadas, Rebollo Casalduc no dio detalles. Ni siquiera expuso cuántos años reclaman.

Sólo señaló que necesita tiempo para “elaborar un memorando de sentencia exhaustivo, detallado y completo, para ayudar al Tribunal a determinar una pena justa y equitativa”.

Cabe recordar que el abogado estuvo involucrado en las conversaciones que se llevaron a cabo para lograr el acuerdo de culpabilidad que acogió CDobleta.

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Fue el pasado 11 de junio que Isaac Sánchez se declaró culpable ante la jueza federal, tras firmar un acuerdo con la Fiscalía federal.

Al alcanzar el pacto, al artista se le eliminaron seis delitos, incluido el de “asesinato relacionado con el uso de un arma de fuego”. Permanecieron activos dos cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas, así como posesión de un arma automática para promover un delito o crimen vinculado al narcotráfico. El crimen fue el del policía, que ocurrió en la madrugada del 29 de marzo de 2024 a la entrada del residencial público Sabana Abajo, en Carolina.

Según el acuerdo, CDobleta “participó” del crimen “asumiendo que la víctima era de una ganga rival” y no un agente de la Uniformada.