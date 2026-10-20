El abogado de defensa del exponente de música urbana, CDobleta, reclamó que su cliente sea sentenciado a la pena menor acordada en el acuerdo de culpabilidad, que son 27 años de cárcel.

Entre otros argumentos para sostener la petición, el abogado Francisco Rebollo Casalduc destacó la alegada inmadurez de Luis Nomar Isaac Sánchez, que es el nombre legal del artista, y que estuvo menos tiempo involucrado en actividades delictivas que los otros miembros de la ganga, ya que tiene 21 años.

Los detalles surgen en una “respuesta en oposición al memorando de sentencia” que presentó la Fiscalía federal el pasado viernes y en la que solicitó 32 años de prisión para el exponente. Esa fue la pena máxima que se incluyó en el acuerdo de culpabilidad.

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En medio de las presentaciones de documentos, la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, cambió la fecha de la vista de sentencia de mañana, miércoles, a este viernes, aludiendo a que necesita tiempo para prepararse para atender cuatro de las sentencias. Estas son las de CDboleta, así como las de Andyel González Sáez, Olvin O’neill Concepción Tapia, y Daniel López Vega.

Sin embargo, el líder de la ganga, Víctor Pérez Fernández, será sentenciado hoy, martes.

El grupo, que se exponía a una sentencia de pena de muerte si no hubiera alcanzado acuerdos de culpabilidad, aceptó haber distribuido drogas en residenciales públicos de Carolina y zonas aledañas.

Además, asesinaron al sargento de la Policía de Puerto Rico, Eliezer Ramos Vélez, en la madrugada del 29 de marzo de 2024 a la entrada del residencial público Sabana Abajo, en Carolina. Alegaron que creían que era un miembro de una ganga rival.

13 Fotos Eliezer Ramos Vélez fue más allá del deber tras perseguir a unos gatilleros estando franco de servicio.

Por los delitos, la Fiscalía federal solicitó 32 años de prisión para CDobleta, así como 34 años para el líder de la ganga, Pérez Fernández. Además, solicitó 28 años de prisión contra González Sáez y López Vega, así como 30 años y cuatro meses para Concepción Tapia.

Por su carrera artística, CDobleta es el que más ha captado la atención de este grupo.

Su abogado había argumentado que la pena recomendada por la Fiscalía federal era “excesiva”.

Ahora, en el nuevo documento judicial alude a que la Fiscalía federal le achaca “presenta(r) argumentos contradictorios que constituyen un incumplimiento del acuerdo de declaración de culpabilidad”, hecho de Rebollo Casalduc refuta.

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El letrado afirmó que se supone que su cliente reciba una “pena sea ‘suficiente, pero no mayor de lo necesario’”, tal y como lo aprobó el Congreso de los Estados Unidos.

Señaló que los 27 años en prisión están dentro de la guía de sentencia de los delitos imputados, que son conspiración para distribuir sustancias controladas, así como posesión de un arma automática para promover un delito o crimen vinculado al narcotráfico.

“La recomendación de la defensa —conforme al acuerdo de culpabilidad— no representa, en modo alguno, una medida de clemencia ni una reducción de la responsabilidad; de hecho, el acuerdo de culpabilidad —que seguimos respaldando— contempla, en realidad, una mayor severidad. Por tanto, no está justificado imponer una severidad adicional a la ya expuesta ante el Tribunal en dicho acuerdo. Es más, los cálculos contenidos en el acuerdo de culpabilidad podrían resultar incluso más severos que los que se habrían obtenido mediante una declaración de culpabilidad simple (antes de considerar el reconocimiento de responsabilidad)”, dijo el abogado.

La Fiscalía federal incluyó en una moción esta foto en la que identifica a la izquierda a Luis Nomar Isaac Sánchez, alias "CDobleta", portando un arma de fuego. Indicó que la foto fue sacada de su teléfono celular, igual que la imagen de la derecha, en la que se observan tres armas que tienen "características similares" a las ocupadas en el residencial Sabana Abajo después del asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez. ( Captura )

Entonces, pidió que se tomara en cuenta la edad de su representado.

“El gobierno afirma en su memorando sobre la sentencia que, al presentar la propuesta de acuerdo de culpabilidad, ya tuvo en cuenta la juventud e inmadurez del señor Isaac Sánchez, así como su falta de antecedentes penales. Sin embargo, la realidad es que se le presentó un acuerdo que contempla una pena mayor que la impuesta a sus coacusados ​​adultos, quienes participaron en mayor medida tanto en la conspiración como, específicamente, en el asesinato; además, debido a su mayor edad, estos individuos han estado involucrados en actividades ilícitas durante mucho más tiempo que el Sr. Isaac Sánchez, quien tiene 21 años. Por consiguiente, sostenemos respetuosamente que una pena de 27 años —conforme a lo recomendado por la defensa— resulta adecuada para el caso del señor Isaac Sánchez”, afirmó Rebollo Casalduc.