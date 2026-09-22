El juez Raúl Arias Marxuach, jefe del Tribunal federal de Distrito, ordenó ayer, lunes, devolver al exponente de música urbana, CDobleta, la fianza prestada en el 2024 por el primer caso judicial que enfrentó, que fue por poseer un arma ilegal modificada para disparar como automática.

La orden fue “sin oposición”, debido a que la Fiscalía federal aceptó que ese caso contra el artista, cuyo nombre de pila es Luis Nomar Isaac Sánchez, fue desestimado cuando se le acusó de crímenes vinculados al narcotráfico, entre los que se destacó haber participado del asesinato del policía Eliezer Ramos Vélez.

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“El acusado está a la espera de sentencia en la causa número 24-453 (MAJ) y ha permanecido en prisión preventiva desde diciembre de 2024. Asimismo, Estados Unidos hace constar que el 17 de diciembre de 2024 se dictó una resolución de desetimación en este caso. Por consiguiente, la obligación de constituir fianza ya no es necesaria”, afirmó la fiscal federal Laura Díaz González en respuesta a la petición del artista.

En la moción que presentó C Dobleta, “solicitando la exoneración de la fianza, la liberación de la garantía inmobiliaria y la devolución de los documentos originales de la propiedad”, se explica que prestó una fianza de $100,000 para lograr salir bajo fianza por un breve periodo a finales de 2024.

Para prestar la suma, dio $6,900 en efectivo y $93,100 con cargo a una propiedad de bienes raíces, que resultó ser una finca localizada en Canóvanas y que está a nombre de un familiar, identificada como Zaida Luz Isaac Delbrey.

En esencia, la petición solicita exonerar a Isaac Delbrey de la carga impuesta en este proceso de fianza y que se le devuelvan los documentos registrales de la finca utilizada como garantía en el proceso de fianza, acción que el juez federal autorizó.

Según lo que las partes hicieron constar, CDobleta está preso y no necesita una garantía de fianza bajo su condición actual. Es que el exponente de música urbana se declaró culpable, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal, de dos cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas, así como de posesión de un arma automática para promover un delito o crimen vinculado al narcotráfico. Ese crimen fue la muerte del policía.

La vista de sentencia se realizará el próximo 21 de octubre. La sentencia recomendada en el acuerdo de culpabilidad es de entre 27 a 32 años tras los barrotes por haber sido “dueño” de un punto de drogas y haber participado del crimen del policía el 29 de marzo de 2024 a la entrada del residencial público Sabana Abajo, en Carolina.