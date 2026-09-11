El exponente de música urbana, CDobleta, solicitó al Tribunal federal que le devuelva la fianza prestada durante el primer caso judicial que enfrentó, que fue por poseer un arma ilegal modificada para disparar como automática.

Destaca en la moción que presentó su abogado de defensa, Edwin Prado Galarza, que ese cargo quedó disuelto una vez que se le imputaron cargos por crímenes asociados al narcotráfico, entre los que se destacó haber participado del asesinato del policía Eliezer Ramos Vélez.

En una “Moción solicitando la exoneración de la fianza, la liberación de la garantía inmobiliaria y la devolución de los documentos originales de la propiedad” se explica que CDobleta, cuyo nombre de pila es Luis Nomar Isaac Sánchez, prestó una fianza de $100,000 para lograr salir bajo fianza por un breve periodo a finales de 2024.

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Para prestar la suma, dio $6,900 en efectivo y $93,100 con cargo a una propiedad de bienes raíces, que resultó ser una finca localizada en Canóvanas y que está a nombre de un familiar, identificada como Zaida Luz Isaac Delbrey.

En esencia, la petición solicita exonerar a Isaac Delbrey de la carga impuesta en este proceso de fianza y que se le devuelvan los documentos registrales de la finca utilizada como garantía en el proceso de fianza.

En la moción se explica, que CDobleta está preso y no necesita una garantía de fianza bajo su condición actual. Es que el exponente de música urbana se declaró culpable, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal, de dos cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas, así como de posesión de un arma automática para promover un delito o crimen vinculado al narcotráfico. Ese crimen fue la muerte del policía.

La Fiscalía federal incluyó en una moción esta foto en la que identifica a la izquierda a Luis Nomar Isaac Sánchez, alias "CDobleta", portando un arma de fuego. Indicó que la foto fue sacada de su teléfono celular, igual que la imagen de la derecha, en la que se observan tres armas que tienen "características similares" a las ocupadas en el residencial Sabana Abajo después del asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez. ( Captura )

La vista de sentencia se realizará el próximo 21 de octubre. La sentencia recomendada en el acuerdo de culpabilidad es de entre 27 a 32 años tras los barrotes por haber sido “dueño” de un punto de drogas y haber participado del crimen del policía el 29 de marzo de 2024 a la entrada del residencial público Sabana Abajo, en Carolina.

Según el acuerdo, CDobleta “participó” del asesinato “asumiendo que la víctima era de una ganga rival” y no un agente de la Uniformada.