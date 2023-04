La segunda masacre reportada del año ocurrida durante la tarde de ayer, lunes, frente a un negocio en el sector López Nieves del barrio Guamaní, en Guayama, fue motivada por el narcotráfico de acuerdo a los hallazgos preliminares de la pesquisa que conduce un grupo de trabajo constituído para su esclarecimiento.

Al momento no hay detenidos con relación al triple asesinato que dejó también el saldo de dos hombres heridos de bala de 46 y 51 años de edad, respectivamente.

De acuerdo con la pesquisa, los objetivos de los sicarios eran Ángel Gabriel Ocasio Rivera de 35 años y Misael O. Marrero Velázquez, de 26 años, ambos residentes del barrio Corazón en Guayama, este último falleció en una ambulancia mientras era transportado a una sala de emergencias.

Ángel Ocasio Rivera, de 35 años, fue una de las víctimas de la segunda masacre de 2023, en Guayama.

Ocasio Rivera, quien falleció en la escena tras ser acribillado a balazos, tenía expediente criminal por violación a las leyes de Vehículos y Tránsito, Armas, Sustancias Controladas, por violencia de género y daños. Estaba pendiente de que se le radicaran cargos por violación a la Ley de Armas.

La tercera víctima, Isidoro Berríos Valentín de 53 años, murió mientras recibía asistencia en el hospital Menonita en Guayama. Este sería una víctima colateral de la balacera.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, inspector Josué A. Torres Ruiz, confirmó que anoche se ocupó una guagua Kia Sportage, color azul, con gravamen de hurtada en Carolina en diciembre del año pasado 2022, en el sector Cángana del barrio Cimarrona de ese municipio, que es similar a la que usaban los sicarios para transportarse.

El vehículo será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para su análisis pericial ya que a simple vista se observaron casquillos que podrían ser calibre .40.

Se intervino con dos individuos que estaban en las inmediaciones del lugar y tras entrevistaron no los vincularon con la matanza, no obstante, en esta etapa de la pesquisa, Torres Ruiz indicó que no se descarta nada ni nadie.

“Al momento Ángel y Misael eran los objetivos. El móvil que tenemos es el control de los puntos de drogas en Guayama. Entendemos que tiene relación con un tiroteo que hubo el sábado en la calle Morse, en Arroyo”, comentó Torres Ruiz.

También la investigación vincula estos hechos con una balacera reportada el sábado a las 11:38 p.m., en la intersección de las calles Morse y 178 del Centro Urbano en Arroyo, donde fue herido de bala Ricardo Valentín Rivera, de 24 años, en el interior de un vehículo marca Mercedes Benz, que se volcó. Se indagaba si el objetivo era un individuo apodado “Kaká”, quien huyó de la escena.

Durante el día de hoy los investigadores se inspeccionarán los vídeos de seguridad en la ruta de los hechos, entrevistas a potenciales testigos y la verificación de confidencias.

La agente Joseira Rivera Ortiz y la fiscal Sheyla Santiesteban Soto, investigaron la escena, donde se levantaron como evidencia casquillos de calibre .40 y de rifle AK-47.

La primera masacre del año se reportó en el residencial Jardines de Cataño el 20 de febrero, la cual cobró la vida de un niño de cuatro años y dos jóvenes de 23 y 24 años.

Si tiene información que ayude a esclarecer este caso u otros crímenes, puede comunicarse con la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.