Una mujer fue arrestada anoche en la urbanización Brisas de Naguabo, tras presuntamente agredir a un hombre con un bate de aluminio y amenazar a su hermano con un cuchillo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, agentes adscritos al Distrito de Naguabo respondieron a una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 que alertaba sobre una persona agresiva en el área. Al llegar al lugar, encontraron a varios hombres sujetando en el suelo a una mujer de 30 años, quien fue señalada como la agresora.

El perjudicado, un joven de 22 años, relató que se encontraba en su residencia cuando escuchó ruidos fuera de la propiedad. Al salir, observó a su vecina caminando apresuradamente hacia su dirección con un bate y un cuchillo. Indicó que la mujer lo atacó sin mediar palabra, por lo que su hermano, de 20 años, intervino para detener la agresión.

Durante el forcejeo, la mujer supuestamente intentó agredir al hermano del perjudicado con el arma blanca, pero este logró desarmarla y contenerla hasta la llegada de la Policía.

El agente Alejandro J. Guzmán Peña estuvo a cargo de la intervención y arrestó a la sospechosa. El caso será consultado hoy con la Fiscalía de Humacao para la posible radicación de cargos criminales.