La Policía investiga un violento robo domiciliario ocurrido anoche, lunes, en una residencia de la urbanización Puerto Nuevo, en San Juan.

De acuerdo con la investigación preliminar, dos individuos vestidos de negro y con los rostros cubiertos entraron a la casa sin forzar la entrada alrededor de las 8:30 p.m. Uno portaba un arma de fuego y el otro un cuchillo.

Bajo amenaza, los asaltantes agredieron en el rostro a tres hombres que se encontraban en la vivienda y se apropiaron de $1,700 en efectivo. Tras el asalto, huyeron con rumbo desconocido.

Las víctimas fueron atendidas en el lugar por paramédicos, aunque no se detallaron sus condiciones de salud.

El agente Wilfredo Miranda, adscrito al precinto de Puerto Nuevo, investigó de manera preliminar el caso, que fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.