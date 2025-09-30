El hombre de 68 años que murió el lunes en el área de la sala de espera de las oficinas del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) en Humacao, luego de sufrir un presunto percance de salud repentinamente, fue identificado como Israel Rosa Calalán, residente de ese municipio, informó la Policía.

El incidente se reportó a eso de las 9:40 a.m. luego que el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibiera una llamda sobre la situación en las instalaciones, ubicadas en la avenida Boulevard Nicanor Vázquez. Al llegar los agentes, encontraron a Rosa Calalán sin vida en el suelo.

PUBLICIDAD

Rosa Calalán se encontraba acompañado por su esposa, quien indicó a las autoridades que su esposo sufrió un percance de salud de manera repentina y cayó al suelo.

Paramédicos acudieron a la escena y certificaron la ausencia de signos vitales. La Policía indicó que Rosa Calalán no presentaba signos de violencia.

El agente Víctor Rosado estuvo a cargo de la investigación preliminar, mientras que el agente Miguel Sánchez, de la División de Homicidios de Humacao, investiga junto al fiscal Manuel García, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte.

Por su parte, la agente Noemí Marrero, adscrita a la División de Servicios Técnicos, documentó la escena con fotografías.

Mientras, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, informó que el incidente obligó a suspender temporalmente las citas en el CESCO de Humacao.

“El Departamento de Transportación y Obras Públicas lamenta profundamente la situación ocurrida esta mañana en el CESCO de Humacao, donde un ciudadano falleció por una complicación de salud. De inmediato el personal se comunicó con las autoridades pertinentes para atender la emergencia. Como parte de este proceso, fue necesario suspender temporalmente las citas hasta que concluyan las gestiones oficiales correspondientes”, indicó en declaraciones escritas.

“Los servicios se reanudarán lo más pronto posible y todas las citas afectadas serán reprogramadas para garantizar la atención a la ciudadanía. Agradecemos la comprensión ante este lamentable suceso”, sostuvo el secretario.