Un conductor se dio a la fuga tras tumbar un poste y varios cables del tendido eléctrico esta madrugada en el kilómetro 0.6 de la carretera PR-797 en Aguas Buenas, según informaron la Policía y LUMA Energy.

El impacto de una guagua Toyota Tacoma provocó que el poste cayera sobre la vía, obstruyendo el tránsito. La persona sospechosa abandonó la escena sin esperar por la llegada de las autoridades.

Cables en el piso tras el accidente. ( LUMA Energy )

El accidente dejó a la zona sin servicio de energía eléctrica, indicó LUMA.

“Respondimos esta madrugada a una avería en Aguas Buenas causada por un accidente vehicular que derribó un poste. Brigadas de LUMA removieron el peligro y se activó personal adicional para remplazar el poste. Continuaremos trabajando en el área para restablecer el servicio de la forma más rápida y segura posible”, explicó la compañía.

La carretera permanecerá cerrada mientras se culminan las labores de investigación. La Policía recomendó como rutas alternas las carreteras PR-173 y PR-156.