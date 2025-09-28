Un hombre fue víctima de un robo en la mañana de hoy mientras caminaba por los predios del Parque del Indio, en Condado, informó la Policía de Puerto Rico.

El perjudicado fue atacado por dos individuos vestidos con ropa oscura, quienes lo agredieron en la cabeza con un arma de fuego antes de despojarlo de su celular y $40 en efectivo.

Los hechos fueron investigados por el agente Alexis Torres, adscrito al Precinto de Calle Loíza y Turística de San Juan, luego de que el querellante presentara una denuncia en la comandancia.

La Policía no informó sobre arrestos relacionados al incidente hasta el momento.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 o a través de las redes sociales de la Policía en X (@PRPDNOTICIAS).