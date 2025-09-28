Agentes de Patrullas de Carreteras de Aguadilla investigan un accidente grave ocurrido en la madrugada de hoy en la carretera 429 en Rincón, donde un conductor perdió el control de su vehículo y volcó tras impactar una barrera de metal.

Mientras Rahel Pascual Villoronga, de 64 años y residente de Rincón, conducía un Jeep Grand Cherokee Summit 2022, manejaba a una velocidad excesiva que le impidió mantener el control del vehículo. Esto provocó que chocara contra una barrera de metal y saliera de la vía, terminando volcado en un área verde cercana.

El conductor sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de inmediato por paramédicos a un hospital en Mayagüez, donde se informó que se encuentra en condición crítica.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas del accidente.

El caso está siendo manejado por el agente José Velázquez Morales, supervisado por el sargento José Méndez Quiñones, con la colaboración de la fiscal Sigrid Nazario Del Toro. El agente Luis Acevedo de Servicios Técnicos documentó la escena, y el vehículo fue llevado a la División de Tránsito para las inspecciones correspondientes.