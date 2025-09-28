Un peatón resultó gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo en la carretera PR-3, frente al hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en Carolina, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina respondieron a una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre un accidente con peatón. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima con lesiones de gravedad.

El perjudicado, cuya identidad no ha sido divulgada, fue transportado de emergencia a una institución hospitalaria, donde permanece bajo cuidado médico intensivo.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa en manos del personal de Patrullas de Carreteras y la fiscalía de turno. Por el momento, no se ha ofrecido información sobre el conductor ni el vehículo involucrado.