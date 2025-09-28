Dos jóvenes resultaron gravemente heridos luego de verse involucrados en un accidente de tránsito con motora ocurrido la tarde del sábado en la avenida Toa Alta Heights, frente al establecimiento Unique Optical, en Toa Alta, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el conductor de una motora modelo 450, identificado como Jaime Huertas, de 23 años, y su pasajero, Dayron Y. Ayala, de 21, salieron expulsados tras impactar una guagua Ford F-250 blanca que realizó un viraje a la izquierda sin las debidas precauciones.

Ambos fueron trasladados en condición crítica a una institución hospitalaria.

El conductor de la guagua fue identificado como Alexander Omar Vázquez Nieves, de 28 años. La fiscal Rosaura González ordenó la ocupación de ambos vehículos para realizar las inspecciones correspondientes como parte de la investigación.

La agente Naylin Vega, bajo la supervisión del sargento Juan Declet y adscrita a la División de Tránsito de Bayamón, tuvo a cargo la pesquisa en la escena.