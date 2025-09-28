La Policía de Puerto Rico se encuentra tras la pista de Yahaira Guzmán Rodríguez, una mujer de 45 años reportada como desaparecida por su hermana el pasado viernes en Aguadilla.

Guzmán Rodríguez fue vista por última vez el 23 de agosto en su residencia ubicada en la urbanización Jardines, pero no se ha sabido nada de ella desde hace dos semanas, cuando sostuvo una última llamada telefónica con un familiar.

Según informó la hermana de la mujer, además de su paradero, también falta un vehículo propiedad de la desaparecida: un Hyundai Elantra azul claro, año 2012. Un vecino confirmó haberla visto por última vez en su residencia antes de perder contacto.

“El personal ha comenzado a verificar hospitales en la región de Aguadilla y se están haciendo gestiones con el fiscal de turno para obtener una subpoena que permita revisar registros de aerolíneas en el aeropuerto Rafael Hernández y descartar si salió de la isla”, indicó la Policía en un comunicado.

El caso está en manos del agente Damián Ríos Rodríguez, bajo la supervisión del sargento Carlos Hernández Minguela, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla. Las autoridades exhortan a cualquier persona con información a comunicarse al 787-343-2020 o al 787-891-3800, extensiones 1550, 1551, 1411 o 1416.