Rafael Rivera, el maestro quien fue agredido con una piedra mientras conducía su automóvil en Trujillo Alto, se recupera desde el hospital, con serios moretones en el rostro.

“Primero que nada, (estoy) agradecido (con) cada día que uno tiene, verdad, y (agradecido) a Dios”, comentó el docente a las cámaras de Telemundo PR.

El incidente ocurrió ayer, viernes, mientras Rivera salía del colegio donde trabaja a eso de las 1:30 p.m. para buscar plantas, pues ahí imparte clases a sus estudiantes sobre la ecología, valores y agricultura.

“(Es) sumamente lamentable, porque fue simplemente un maestro saliendo de la escuela a hacer una diligencia y una persona parece que le pareció gracioso lanzar una piedra”, dijo por su parte la esposa de Rivera y también maestra en la misma escuela privada, Ceciliana Calderón García, al noticiario.

Debido al impacto, Rivera sufrió un trauma en la frente y un edema en el ojo izquierdo.

El pasajero que viajaba con Rivera resultó ileso y ayudó a transportarlo de regreso a la escuela para llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1. Luego, llegó la ambulancia y lo transportó hasta el Centro Médico de Río Piedras.

En Telemundo PR, se especificó que el sospechoso de lanzar la piedra ha sido detenido por las autoridades. Aunque Rivera no lo conoce, reconoció su rostro cuando vio el vídeo de su arresto, aseguró Calderón García al medio televisivo.

“Está bien, quisiste hacer una maldad, querías dañar un carro. Está bien, pero al causarle daño a una persona que no es algo material, es una persona, casi me cuesta la vida”, lamentó Rivera.