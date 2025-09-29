Un hombre de 62 años resultó herido de gravedad tras ser agredido con un tubo por su propio hermano, en un incidente reportado la tarde del domingo en el barrio Gato de Orocovis, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Cuartel de Orocovis alertó a las autoridades sobre una agresión en la carretera 155, kilómetro 34.2. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima, identificada como Rolando Maldonado Reyes, con múltiples heridas en el cuerpo.

La investigación reveló que su hermano, José Luis Maldonado Reyes, de 55 años, lo habría atacado utilizando un tubo de metal. Las razones detrás del incidente no han sido reveladas por las autoridades.

La víctima fue transportada a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica.

El agente Rodríguez, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, está a cargo de la investigación.