El conductor que murió esta madrugada tras impactar su guagua contra una valla de seguridad en la carretera PR-3, en jurisdicción de Fajardo, fue identificado como Gian González, residente de ese municipio, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente ocurrió a eso de la 1:15 a.m., cuando el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió la alerta. Al llegar al lugar, los agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo encontraron accidentada una guagua Ford Explorer del 1999, color anaranjado.

González sufrió traumas en varias partes del cuerpo y fue transportado en ambulancia a Centro Médico del Noreste, donde falleció.

El agente Jonathan Carreras Rosa, junto a la fiscal Karen Calo, se encargaron de la investigación.