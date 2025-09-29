Un turista del estado de Florida fue asaltado a mano armada frente al hotel La Concha, en el área del Condado, durante la madrugada de este domingo, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el hombre, de 40 años, caminaba por la zona acompañado de su pareja y varios amigos cuando fue interceptado por dos individuos encapuchados, uno de ellos portando un arma larga y el otro una pistola.

Los asaltantes lo amenazaron y le exigieron que entregara sus pertenencias.

Bajo amenaza, la víctima entregó una cadena de oro cubana valorada en 40,000 dólares, otra cadena de oro con diamantes valorada en 15,000 dólares y un Apple Watch con correa de oro, cuyo valor estimado era de 400 dólares.

Tras cometer el robo, los sospechosos huyeron en una guagua blanca hacia rumbo desconocido.

El agente Carlos Santiago, adscrito al precinto de Calle Loíza y Turística, se hizo cargo de la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, quienes continúan con la pesquisa.