La Policía de Puerto Rico investiga el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en el barrio Villa Borinquen, sector Monte Carmelo, en Vieques, reportado la noche del domingo.

Según la información preliminar, una llamada al cuartel de Vieques alertó a las autoridades sobre la situación.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre, aún sin identificar, en un área boscosa.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo, que junto a la fiscal Dairene Santos ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.