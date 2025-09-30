Un hombre fue hallado asesinado esta madrugada en la carretera PR-165, intersección con la calle Rodrigo de Triana, en Guaynabo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada de los policías municipales alertó sobre una persona tirada en el pavimento alrededor de las 2:00 a.m.

Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado, con múltiples heridas de bala.

Agentes municipales de Guaynabo, junto al personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, asumieron la pesquisa.