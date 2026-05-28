El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Carolina, presentó cargos hoy, jueves, contra Héctor M. Rivera López, de 46 años, por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

A Rivera López se le imputa la muerte de Juan Manuel Calo, de 73 años, en hechos ocurridos el pasado 25 de marzo de 2026, en un edificio abandonado ubicado en la carretera PR-8867 en Carolina.

Según la investigación de la agente Johanna López Santiago, adscrita a la División de Homicidios de Carolina y el fiscal Ángel Luis Pérez Sánchez, Rivera López agredió con un tubo de metal al septuagenario, por motivos no revelados.

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El imputado se marchó del edificio y llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1, admitiendo haber agredido al hombre, quien alegó llevaba un tiempo tirado en el suelo y no se movía.

Héctor M. Rivera López, enfrenta cargos por el asesinato de un septuagenario en Carolina. ( Suministrada por la Policía )

El adulto mayor fue transportado al Centro Médico en Río Piedras, donde certificaron su muerte.

La jueza Annette Santiago Díaz, del Tribunal de Carolina, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $6,000.

La vista preliminar fue señalada para el 10 de junio.