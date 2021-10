Fajardo. Los argumentos finales que deben realizar los representantes del Ministerio Público y los abogados de defensa en el juicio contra Jensen Medina Cardona se realizarán mañana, jueves, y, de inmediato, la jueza Gema González Rodríguez se retirará a deliberar para determinar si el cerrajero es culpable o no del asesinato de Arellys Mercado Ríos.

Así lo informó la magistrada del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, tras culminarse este miércoles el desfile de prueba de los abogados del imputado, Jorge Gordon y Orlando Cameron Gordon.

Según detalló González Rodríguez, cada parte tendrá “una hora y media para dar su informe final”. Este tiempo también incluye contestar los argumentos esbozado por su contraparte.

PUBLICIDAD

Este proceso de conclusión del juicio se dará pese a que queda pendiente en el Tribunal Supremo una moción radicada por la defensa de Medina Cardona en la que se solicitó que se celebre un “nuevo juicio” antes de que haya un fallo de la jueza. No ha ocurrido una determinación sobre esta moción.

González Rodríguez no estableció en su mensaje final de los trabajos del día si esperaría o no una decisión sobre este reclamo de la defensa para dar a conocer su fallo. Mientras, los abogados y el Ministerio Público, encabezado con el fiscal Yamil Juarbe, declinaron dar expresiones a la prensa.

Medina Cardona tampoco expresó su sentir sobre la cercanía de una determinación en su contra o a su favor en este juicio.

No obstante, la madre de Arellys, Nitza Ríos, indicó a su salida del Tribunal de Fajardo que “estamos cansados un poquito de este proceso y el que hoy quedó ya sometido, pues, nos da un poquito de alivio en saber en que ya no vamos a estar escuchando más testigos y dando tanto viaje para acá. Pero, estamos tranquilos”.

Reiteró que Medina Cardona asesinó a su hija y que debe ser encontrado culpable.

“Más allá de duda razonable, quedó evidenciado que él fue quien le quitó la vida a mi hija en un acto de cobardía... Ahí no hay nada. No fue accidente ni cosa que se parezca. Él pudo haberlo evitado y no lo evitó. Eso queda bien claro, evidenciado por testigos presenciales, evidenciado por vídeo y por toda prueba circunstancial. No tenemos duda”, manifestó Ríos.

La madre reveló que ningún familiar de Medina Cardona se les ha acercado para ofrecerle disculpas por el crimen.

Contra Medina Cardona pesa un cargo de asesinato en primer grado y dos violaciones a la Ley de Armas por, alegadamente, haber matado a Arellys Mercado el 18 de agosto de 2019 en Villa Marina, en Fajardo. El crimen ocurrió en medio de una confusa discusión por un celular. De ser encontrado culpable, se expone a una sentencia de 99 años de prisión.