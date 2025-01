En un nuevo capítulo de las controversias que se han levantado como parte del divorcio del cantante de música urbana, Daddy Yankee, y su esposa, Mireddys González Castellanos, sus respectivos abogados han aprovechado nuevas mociones presentadas ante el tribunal para lanzarse acusaciones.

Ambas partes se imputan desde agresión escrita, violaciones a los canones de ética y hasta de prepotencia.

De inmediato, el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, les lanzó una advertencia a los abogados de Daddy Yankee y Mireddys.

“En adelante, los abogados y abogadas de las partes se abstendrán de continuar presentando escritos al expediente judicial hasta tanto el Tribunal resuelva los escritos presentados. Aquel abogado o abogada que no pueda controlar sus emociones o su ego e incumpla esta Orden, deberá consignar la suma de $5,000 como sanción económica”, determinó el juez.

El primer round de estas acusaciones lo lanzaron anoche los abogados de Mireddys, Roberto Alonso y Mariel Colón Miró, al acusar al abogado de Daddy Yankee, Carlos Díaz Olivo, de emitir expresiones públicas que “no solo denotan prepotencia, soberbia y arrogancia, sino que también pueden interpretarse como un intento de influir en el criterio del Tribunal y de generar una percepción pública favorable a su cliente”.

También acusan a los abogados del reguetonero, que son Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg, de lanzarles insultos en sus escritos judiciales, lo que aluden a que violentan los cánones de ética de los abogados. Alegan que estos han realizado “múltiples expresiones e insultos que resultan impertinentes y difamatorios”.

“Se denota que la intención principal de los abogados de la otra parte no es adelantar los supuestos intereses de su representado, sino insultar a los abogados que suscriben”, dice la más reciente moción de los abogados de Mireddys.

En específico, los abogados hicieron referencia a una moción que presentaron ayer, martes, los abogados de Daddy Yankee en que le señalan un error en el recurso utilizado a la hora de reclamar al tribunal que nombre a un administrador judicial para las corporaciones creadas para dirigir la carrera del artista y que su clienta presidía hasta el pasado mes, El Cartel Records y Los Cangri. En la misma, le señalan que en el primer semestre de la Escuela de Derecho se les enseña a los estudiantes a no cometer tal error.

Ante este comentario, Alonso y Colón Miró respondieron: “Sobre las imputaciones de carácter hacia nuestra persona, referentes a que debemos regresar a la Escuela de Derecho, no tenemos reparo para recibir educación continua o especializada. No obstante, invitamos a los abogados de la parte demandante a repasar los cursos básicos y elementales de la vida, donde se les enseñan a todas las personas, no solo abogados soberbios, ciertos principios y valores básicos de nuestra sociedad: como tratar a los demás con respeto y dignidad; así como actuar con la humildad necesaria para una sana convivencia que se refleje en el ejercicio de sus profesiones”.

Como respuesta, los abogados de Daddy Yankee aludieron a que los representantes legales de Mireddys supuestamente les han agredido de manera escrita.

Al referirse a la moción antes reportada, Díaz Olivo, Torres Colberg y Colberg señalaron en una moción prestada a primera hora de este miércoles que “el documento aludido carece de mayor fundamentación jurídica y es esencialmente una agresión escrita contra los representantes en este pleito de la parte demandante, a quienes acusa de prepotencia en sus expresiones públicas”.

“Por ser una agresión personal y no realmente un escrito jurídico, el documento presentado por las demandadas, no merece ni amerita mayor replique en términos de derecho. No nos interesa replicar las opiniones personales que en el escrito se expresan sobre los abogados de la parte demandante, pues son opiniones y, por consiguiente, totalmente impertinente a los méritos de este pleito”, añade la nueva moción.

Los abogados del reguetonero reiteraron el señalamiento de que los abogados de Mireddys se han dedicado a dilucidar la controversia que se ha suscitado por el cambio de mando de las corporaciones de Mireddys a Daddy Yankee públicamente.

“Han optado por hacerlo en los medios de comunicación acudiendo a todo tipo de programa de radio y televisión a hablar de este caso y a atacar de manera difamatoria al demandante y a sus representantes; violentando todo principio cívico y profesional”, les señalan.

Más allá de las acusaciones de parte y parte, las mociones se presentaron hablar sobre la controversia suscitada desde que Mireddys pidió que se nombre a un administrador judicial para las corporaciones. Este actuaría como una especie de síndico y evaluaría la necesidad de disolver las corporaciones en medio del pleito del divorcio y la división de bienes gananciales.

En una explicación más amplia de la solicitud, los abogados de Mireddys indicaron la necesidad de hacerse tal nombramiento. La misma es “proteger los intereses de la Sociedad Legal de Gananciales como único accionista, de los acreedores de las Corporaciones y otras partes afectadas. Esto, con el propósito de que se manejen de manera imparcial y estructurada las operaciones corporativas mientras se dilucida la transición de la administración de las Corporaciones objeto del presente pleito”.

Pero, los abogados de Daddy Yankee insisten en que esa figura del síndico no es necesaria, pues el reguetonero ha asumido la administración de las corporaciones según lo dictaminó el juez Cuevas Ramos a finales de diciembre.

“Muy respetuosamente solicitamos del Honorable Tribunal que se declare no ha lugar la petición improcedente de la parte demandada sobre un administrador judicial, para que de esta manera se ponga fin a lo que constituye una mala e impropia utilización de los procesos judiciales y se proceda según lo dispuesto en la vista del 14 de enero de 2025”, dijeron los abogados de Daddy Yankee.

Cabe destacar que por la pugna que se ha suscitado esta semana con el nombramiento de este administrador judicial, ambas partes han solicitado al juez que imponga sanciones.