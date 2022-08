La exgobernadora Wanda Vázquez Garced emitió esta tarde sus primeras declaraciones luego de haber sido acusada esta mañana en el tribunal federal por un esquema de soborno.

Al filo de las 2:00 de la tarde la exmandataria salió del Tribunal Federal en Hato Rey, junto a sus abogados, luego de una vista inicial ante la jueza Camille Vélez Rivé. Al ser abordada por la prensa, Vázquez Garced aseguró que no ha cometido ninguna irregularidad y envió un mensaje al País.

“Me reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente, que han cometido una gran injusticia… No tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa… Lo que sí puedo decir que es que no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. Ahora me toca a mí defenderme”, dijo la exgobernadora de Puerto Rico del 2019 al 2021.

El Negociado Federal de Investigaciones arrestó esta madrugada a Vázquez Garced en su residencia en Montehiedra.

La exmandataria enfrenta varios cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico. La jueza le impuso una fianza de $50,000.

De ser encontrada culpable por defraudar al gobierno, se le podría imponer una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada. Mientras, por soborno con fondos federales podría enfrentar hasta 10 años de cárcel y tres años de libertad supervisada, así como $250,000 de multa. Por fraude electrónico, también podría recibir una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada.

Vazquez Garced, quien llegó a La Fortaleza en agosto del 2019 luego de la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló en ese mismo año, fue arrestada esta madrugada en su residencia por agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés).

Las riendas del País recayeron sobre la exmandataria aquel año dado a que, al quedar vacantes los puestos de gobernador y secretario de Estado, el secretario de Justicia es quien debe asumir el cargo de Primer Ejecutivo, según la línea de sucesión establecida en la Constitución de Puerto Rico. Para ese entonces, Vázquez Garced fungía como secretaria de Justicia, puesto que comenzó en enero de 2017.

La hoy acusada a nivel federal también fue Procuradora de las Mujeres desde el 2010 al 2016, nombrada por el exgobernador Luis Fortuño.

Anterior a esos cargos, se desempeñó por unos 20 años como fiscal y litigó casos de relevancia mediática como el de la Masacre de Pájaros y el de una embarazada asesinada cuyo principal sospechoso era su pareja, un miembro de la Policía. Sin abandonar el oficio de litigar, dirigió la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores en la Región Judicial de Bayamón, donde luego ejerció como fiscal del distrito.

Su trayectoria en el servicio público comenzó en la década de los 80 cuando trabajó en el Departamento de la Vivienda.