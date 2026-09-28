LONDRES (AP) — Los agentes antiterroristas británicos están analizando unos presuntos explosivos hallados cerca de una base aérea gestionada por Estados Unidos en Inglaterra e investigando si los cinco hombres detenidos por su presunta implicación en la preparación de un acto terrorista tienen vínculos con Irán.

Los sospechosos fueron detenidos poco después de la medianoche del domingo, después de que la policía detuviera tres furgonetas que se dirigían hacia la base aérea de la RAF en Fairford, una base de propiedad británica que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses durante décadas de conflictos en Oriente Medio, incluida la actual guerra contra Irán.

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Los investigadores aún no han determinado si el incidente se trata de un ataque respaldado por un Estado. Están investigando una posible conexión con Irán, Rusia o grupos militantes. Irán ha negado cualquier implicación.

Aún se están conociendo más detalles sobre el caso. Esto es lo que sabemos —y lo que no sabemos— sobre lo ocurrido:

Se desconocen la identidad y los motivos de los sospechosos

La policía antiterrorista informó el lunes de que los cinco hombres detenidos en relación con el presunto atentado son todos ciudadanos británicos de Londres y tienen entre 23 y 25 años.

Una agricultora de la zona explicó a los periodistas que llamó a los servicios de emergencia tras encontrar tres furgonetas bloqueando una carretera en el pueblo cercano de Whelford. Posteriormente, se recomendó a decenas de hogares cercanos a la base que evacuaran la zona, mientras se utilizaban robots de desactivación de explosivos para inspeccionar las furgonetas.

La policía antiterrorista se hizo cargo de la investigación y anunció que los sospechosos habían sido detenidos por presuntos delitos de terrorismo y relacionados con explosivos.

Una de las líneas de investigación se centrará en determinar si los sospechosos eran agentes a sueldo de Irán encargados de intentar atacar la base aérea, que alberga el cuartel general de la 501.ª Ala de Apoyo al Combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y constituye una base operativa avanzada del Mando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Fairford se utilizó durante la Guerra del Golfo de 1990, la guerra de Irak de 2003 y el bombardeo de Irán llevado a cabo por Estados Unidos e Israel este año.

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Las autoridades insinúan una posible implicación iraní

El secretario de Defensa, Wes Streeting, afirmó que aún se desconoce el motivo. No obstante, añadió: «No debemos dejarnos intimidar por las amenazas bélicas de Irán, y no debe cabernos ninguna duda de que el régimen iraní es un régimen que desea hacer daño a nuestro país, a nuestros aliados y a la libertad y la democracia de las que disfrutamos».

Irán y los grupos militantes afines han sido acusados de planear o perpetrar atentados contra objetivos estadounidenses, británicos y judíos en el pasado, presuntamente a través de intermediarios locales, aunque niegan cualquier responsabilidad.

Nigel Inkster, asesor sénior del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y antiguo miembro del Servicio Secreto de Inteligencia británico, afirmó que se sabe que Irán ha contratado a «agentes de bajo nivel» sin formación para que cometan delitos en el Reino Unido en su nombre. Sin embargo, no está claro «qué tipo de amenaza representaban estas personas», añadió.

«¿Se trataba de una iniciativa local o de una patrocinada a nivel internacional, especialmente por Irán? ¿Eran los artefactos sofisticados o rudimentarios? No tenemos ni idea», afirmó.

«Conducir tres furgonetas hasta una base aérea con un perímetro de seguridad no me parece una forma especialmente inteligente de causar daños importantes», añadió.

La embajada de Irán en el Reino Unido condenó lo que calificó de «especulaciones infundadas y maliciosas publicadas por algunas personas y medios de comunicación británicos» que la vinculaban con el presunto complot.

Preguntas sobre posibles fallos de seguridad o de inteligencia

No está claro cuándo se percataron los servicios de seguridad del presunto complot ni si hubo alguna falta de vigilancia que permitiera a los sospechosos acercarse tanto a la base.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la respuesta y declaró ante la prensa: «Llevábamos mucho tiempo siguiéndolos y los hemos atrapado».

«Su intención era causar grandes daños a nuestro fuerte, y la colaboración con los británicos funcionó de maravilla», añadió.

Algunos vecinos han declarado a los medios de comunicación británicos que han notado un aumento de las medidas de seguridad cerca de Fairford en las últimas semanas, lo que sugiere que las autoridades podrían haber previsto un incidente en esa zona.

Sin embargo, la policía británica ha afirmado que las detenciones se debieron a una llamada recibida a altas horas de la noche en la que se alertaba de la presencia de vehículos sospechosos cerca de la base.

La agricultora que llamó a la policía dijo que vio a un grupo de entre ocho y diez hombres, algunos con el rostro cubierto, que salieron corriendo al ver su coche. Afirmó que transcurrieron varias horas entre la llamada y el momento en que la policía «decidió de repente evacuar a la gente».

«Pero, mientras tanto, esas furgonetas estaban justo en medio del pueblo, junto a las casas de todo el mundo, y nadie hizo nada», dijo la agricultora, que prefirió mantener el anonimato porque estaba describiendo lo que, en su opinión, eran posibles fallos de seguridad.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.