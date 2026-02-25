Jorge Luis Torres López, de 85 años, fue localizado sano y salvo en el barrio Guayabal de Juana Díaz, tras lo que la Policía dejó sin efecto la Alerta Silver que se activó horas antes, tras reportarse su desaparición.

La Policía informó que fue un vecino del envejeciente, quien fue visto por última vez en horas de la noche del lunes, quien localizó al octogenario en un barranco en el que aparentemente cayó, tras lo que procedió a socorrerlo. El hombre, quien es paciente de Alzheimer, sería trasladado a un hospital de la zona.

Fue la cuñada del veterano de las Fuerzas Armadas, quien es su vecina, quien se preocupó luego que no viera al octogenario en la mañana de ayer. Dijo que pensó que había salido a caminar como acostumbraba, pero al ver que no regresó, se lo notificó a su hija Wanda Torres Franceshi, quien avisó a las autoridades.

Tras una extensa búsqueda, un video de seguridad ubicó al desaparecido por las inmediaciones del sector Chorreras en el barrio Romero de Villalba entrada la noche del martes. Finalmente y tras la activación de la alerta, se logró localizarlo con vida.

La Alerta Silver es una alerta nacional que se activa para atender casos de desaparición de una personas con alzheimer u otro tipo de demencia.