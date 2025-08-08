Un hombre de 47 años que fue secuestrado el jueves fue localizado la mañana de este viernes con vida, atado de manos y pies y amordazado en la carretera PR-191, en el camino hacia el Bosque Nacional El Yunque, en Río Grande.

Según informes preliminares, el hombre presenta golpes en diferentes partes del cuerpo y quemaduras, que le fueron hechas como medida de tortura con un encendedor tipo antorcha, por lo que fue trasladado a una sala de emergencias.

El hombre estaba en una barbería cuando llegó un vehículo con varios individuos que le exigieron que lo abordara y lo secuestraron.

Este poseía antecedentes penales y fue fichado este año por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

Se investiga si el motivo de los hechos está vinculado con una deuda.