“Mira, arrestando una dama un guardia en Arecibo. Tú no puedes arrestar a una dama… Se supone que la arreste una dama”.

Este fue uno de los múltiples comentarios que se escuchan en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales en el que una multitud llama “abusadores” a agentes hombres de la Policía por detener a una mujer durante una intervención que se realizó en la noche del martes por carreras de caballos clandestinas en el barrio Islote de Arecibo.

Sin embargo, esta apreciación de que una mujer policía debe ser quien arreste a una fémina no es correcta, a juicio del comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

“No hay ninguna restricción. Todas las mujeres policías, todos los hombres policías, están adiestrados para ejecutar arrestos. Los arrestos se hacen basado en la Regla 11 de Procedimiento Criminal, con información y creencia (de que se ha cometido un delito) en presencia de las autoridades”, precisó el funcionario, entrevistado durante un simposio que se realizó de violencia de género en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

Señaló que vio el vídeo del arresto de una mujer de 37 años por alegada obstrucción a la justicia, durante la intervención policiaca. Expuso que lo que observó fue una mujer resistiendo al arresto.

“No necesariamente tiene que haber una mujer policía para todas las situaciones. Los policías están adiestrados para hacer los arrestos correspondientes, basados y fiscalizados por la Reforma de la Policía de Puerto Rico. Hay unas técnicas que se utilizan para lograr someter a la persona bajo la custodia de nosotros y eso es lo que estoy viendo ahí”, sostuvo López Figueroa.

“Aquí mujeres y hombres cometen crímenes. Y si cometes un crimen, créeme que la Policía va a estar, sea hombre o mujer, vamos a hacer cumplir la ley. Aquí no hay diferencia si hay mujer u hombre. Simplemente, si tú estás cometiendo delitos, la ley no dice que si eres mujer hay que tener una mujer policía, si tienes hombre, tienes que ser hombre policía. No, aquí los policías están adiestrados por la reforma desde el 2013 para efectuar los arrestos conforme a las regulaciones federales”, añadió.

Este operativo, que ha ganado relevancia por esta controversia, lo realizaron agentes de la División Drogas de Arecibo, con la cooperación Drogas Utuado, Plan Integral de Seguridad, Unidad Motorizada, Coordinador de la Ley 154 Bienestar para la Protección de los Animales, Unidad Canina y Operaciones Táctica.

Durante la intervención, se arrestaron a tres personas. Sólo a la mujer se le imputó obstrucción a la justicia. Los otros tres arrestados fueron un hombre de 54 años con una pistola y $1,805 en efectivo, así como dos hombres de 36 y 41 con marihuana.

Como parte de la intervención, se ocupó una pistola Glock, calibre .40; 74 municiones diferentes calibres, un cargador; seis bolsas de cocaína, dos bolsas de marihuana, un copo de marihuana, un vehículo y $216 en efectivo.

Además, en el informe policiaco se indica que “el agente Joel Vidot Soto, coordinador de la Ley 154 Bienestar para la Protección de los Animales, localizó en el área un perro encerrado en una jaula de metal, sin techo y sin puerta y desprovisto de agua y comida, por lo que procedió a remover el animal ya que se encontraba en condiciones precarias”.